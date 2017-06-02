梅雨炸全台 三芝、金山淹到小腿 基隆到高雄7縣市大豪雨

新北市金山區三界壇路嚴重淹水。(圖/新北市消防局)

新北市部分地區淹水，警消出動協助搶救。(圖/新北市消防局)

梅雨轟炸全台，各地出現淹水災情。(影音來源/youtube:中時電子報)

今天(2日)全台各地普遍降雨，中央氣象局表示，除西南氣流仍持續影響外，滯留鋒面在凌晨也來到台灣上空，各地天氣都將變得相當不穩定，多處會有大雨或豪雨發生。

經濟部水利署早上已發布一級淹水警戒，地點包括基隆市與新北市的八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里等6區，請出門的民眾多加留意。

(中時電子報)