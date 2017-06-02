6月2日各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●不滿名嘴指關說妻子回任法官 邱太三槓上廖筱君

法務部長邱太三槓上名嘴。邱不滿政論節目，不實爆料他關說妻子宋富美回任法官，爽領千萬退休金，昨召開反擊記者會，要求節目主持人廖筱君、名嘴黃越宏及律師周武榮3人於5天內公開道歉，否則將提起刑事自訴誹謗罪並附帶民事賠償；廖、黃2人則批邱公器私用，歡迎提告。

●政院拍板 將創造1400億經濟效益 花敬群：住都中心不會變大怪獸

行政院院會昨日通過《國家住宅及都市更新中心設置條例》草案，推動都更，促進土地運用效益，將函請立法院審議。內政部次長花敬群在院會後記者會表示，住都中心成立後，預計內部投資會超過400億元，可以創造1400億元經濟效益。

●續辦雙城論壇 柯P先釋善意

由於台北市8月將舉辦世大運，市長柯文哲曾指出，今年雙城論壇將提早到6月底，但昨卻傳出可能生變；柯文哲對此表示，市府先表達善意，接下來就看對方誠意，「若上海真的不想辦也沒辦法。」

《蘋果日報》焦點要聞

●搶逾兆商機 Android Pay攻台 對戰Apple Pay Samsung Pay

Android Pay昨正式在台上線，國際行動支付3巨頭全員到齊，搶台灣逾兆元商機！為和Apple Pay、Samsung Pay一較高下，Android Pay打出兩大特色：結合Google Map定位及與全台最大紅利點數平台HAPPYGO合作，首波支援中國信託及第一銀行信用卡，並喊出年底前挑戰50萬張綁卡量。上線首日，銀行估Android Pay綁卡量已破萬張，潛在用戶更上看700萬戶。

●小心 豪雨狂風 今明襲台

西南氣流結合滯留鋒面，今、明將有劇烈降雨威脅全台。中央氣象局昨已針對21縣市發布豪雨或大雨特報，預警今全台天氣不穩定，有陣雨或雷雨，並可能有豪雨，要嚴防瞬間大雨、雷擊及強陣風，小心坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。中南部農民昨搶收作物，祈求老天別讓大雨成災。

●大快人心 農舍像豪宅 宜縣拆了

違建農舍開拆！針對農舍亂象，宜蘭縣府首波鎖定3間重大違規農舍開拆，昨2部怪手開到礁溪鄉瑪僯路，拆除一間違規大農舍，宜蘭縣代理縣長吳澤成也在臉書粉絲專頁直播拆除過程，網友讚稱「這次沒有放牛」；縣府強調，重大違規農舍一定會強制拆除；除這間礁溪違規農舍外，另在員山及五結各有1棟農舍也被列入拆除對象。

《聯合報》焦點要聞

●洪吳交接開戰 洪秀柱：吳敦義出來面對

國民黨主席權力交接風波再起，現任黨主席洪秀柱昨天呼籲，黨務交接事關黨未來發展至鉅，請黨主席當選人吳敦義拿出黨領導人高度，親自出來面對解決；如果吳不出面，她就自行走人。

●蔡總統：改善東部交通 別靠口水

蘇花公路在端午連假坍方，蔡英文總統昨天在臉書貼文，感謝連日來緊急支援及冒險搶修道路的工作同仁，她並以政府首次啟動海路備援機制協助疏運為例表示 ，「要改善東部交通，靠的不是交通中斷時的口水，而是平常的實在準備」，意在回應花蓮縣長傅崐萁砲轟中央的說法。蔡總統並呼籲，放下黨派成見，支持前瞻基礎建設，加速改善花東交通。

●北捷外包清潔工 做7年沒休過特休

台北市議員王威中昨天指控台北捷運公司有「血汗清潔工」，北捷委外的清潔公司利用集團名下公司輪流得標，再強迫清潔工離職重簽勞雇契約，免年資累計及給特休假，有清潔工投訴七年從未休過特休假。

《自由時報》焦點要聞

●爬山壁搶修蘇花 5蜘蛛人57樓高賣命

蘇花公路因落石不斷，落石頻率每小時內掉落將近一百八十次，像暴雨一樣，封閉長達三天，卻靠著五名「蜘蛛人」，背著四十公斤重的工具，攀上近一百七十公尺、五十七層樓高度的山壁進行刷坡搶修，才搶通一條回家的路，他們全都是來自宜蘭縣南澳鄉的泰雅族人。

●弟代領身分證 丁松筠神父遺言︰我愛你們

丁松筠神父驟逝，丁松青神父（小丁神父）昨天代替哥哥丁松筠神父（大丁神父），領取歸化國籍證明與身分證，完成丁神父成為「正港台灣人」的心願。小丁神父轉達大丁神父最想向台灣及大家說的是：「我愛你們！（I Love You !）」

●另起爐灶 小池百合子 掰了自民黨

日本東京都知事小池百合子一日正式與自民黨分道揚鑣，在即將於七月初舉行的都議員選舉中，她將以「都民第一之會」黨魁身分，率領子弟兵與自民黨打對台。

※編按：不同報之相同、相關新聞不會重複列入此篇

(中時電子報)