1月才生！黃小柔又宣布懷第三胎

黃小柔和老公王睿已經育有一子一女，今日凌晨她宣布又懷第三胎！（圖／取自黃小柔臉書）

35歲女星黃小柔今年1月才生下第二胎寶貝女兒，沒想到2日凌晨她忍不住在網上分享喜訊，證實「我們家又添一枚生力軍」，分享第三胎到來的消息。只是短短才隔5個月，黃小柔竟然又懷孕，讓不少網友大讚「進度太猛！」

黃小柔今晨又證實宣布懷上第三胎，由於她今年1月才剛生下女兒「小桃子」，沒想到火速又做人成功，她自己笑稱「連一拉一的節奏！」也坦言這胎來的其實很突然，但黃小柔還是很興奮，決定公開和大家分享喜訊，更感謝小孩沒讓她不舒服，「孩子平安我們什麼都好了」，而她生產報國速度之快，也讓何妤玟忍不住留言直呼「太強了。」

(中時電子報)