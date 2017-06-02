安以軒海島婚禮倒數 喊話安鈞璨催淚

安以軒婚禮倒數，她相信冥冥之中安鈞璨會出席婚禮。(圖/安以軒、安鈞璨微博)

安以軒3月和澳門百億CEO陳榮煉登記結婚，6月5日將在夏威夷舉行浪漫婚禮，據悉將宴請200名賓客，屆時「安氏企業」姐妹淘勢必都會到場，不過昨天恰逢生前與他感情極佳的安鈞璨，逝世兩周年的日子，也讓她在微博發文悼念，讓粉絲大表不捨。

安以軒與好姊妹劉品言、夏于喬，為時尚拍攝婚紗照。(圖/安以軒微博)

安以軒在夏威夷婚禮舉辦前夕，先在微博曬出和「安氏企業」好姐妹劉品言、夏于喬為時尚雜誌拍的婚紗照，三人面對鏡頭不僅相擁露出甜美微笑，連手都是緊緊牽在一起，幸福之情完全掩藏不住，對於摯友安鈞璨將缺席人生重要階段，安以軒曾透露他很喜歡她老公，屆時一定會出席看她披婚紗走上紅毯，不過婚禮倒數前夕仍不忘再喊話，「安鈞璨are you ready？我們明天出發了～你快找件最帥的」，對安鈞璨的思念表露無遺。

(中時電子報)