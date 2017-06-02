林濁水：蔡英文領導風格模糊到沒人摸得著頭緒

總統蔡英文。（資料照，黃國峰攝）

有民調顯示，蔡英文總統的領導風格，獨斷獨行、溫和理性、優柔寡斷，這三種互不相容，完全矛盾的性格竟平分秋色。民進黨前立委沈富雄認為，蔡的「優柔寡斷」，恐怕才是全民不具黨派成見的共識吧！對此，民進黨前立委林濁水表示沈恐怕失察了，最可能的原因是蔡英文的領導風格模糊到沒有人摸得著頭緒。

日前《財訊》民調，民眾認為總統獨斷獨行有28.4%，溫和理性的26.9%，優柔寡斷的25.1%。三個完全矛盾的風格竟等量齊觀，林濁水認為太奇怪了，意味沒人真正認識她，包括風格和中心價值。

沈富雄則為林濁水解惑，當領導人民調低迷，敵我兩陣營把各自的好惡投射出來，總統的人格就是橫看成嶺側成峰了。舉例！一個萬方崇拜的領袖，其人格就像一座圓錐形的死火山，最有名的如富士山或我以前僑居地的雷尼爾山（Mt. Rainier），不管從哪一個角度看，都是同一個樣子。如果要勉強做成結論，「優柔寡斷」恐怕才是全民不具黨派成見的共識吧！

對此，林濁水回應最可能的原因是蔡英文的領導風格模糊到沒有人摸得著頭緒。在沈眼中只重視藍綠，所以得到這樣的結論。如看中立人士則獨斷獨行是多數。但和優柔寡斷、差不多，比溫和理性差距也不算太大。所以就中立人士來說，蔡總統的確是模糊的。

像馬，不會有藍說他不沾鍋，綠說他專愛沾鍋；扁也不會藍說獨斷獨行，綠說優柔寡斷，因為馬扁個性都鮮明，既然如此，蔡會人看人異，沈怕也有遇山只從側看不從横看之嫌。

(中時電子報)