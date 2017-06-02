NBA》伊戈達拉將獲自由 至少3隊搶著要

伊戈達拉(左)在勇士的功能與價值相當重要，或許也能決定今年總冠軍賽走向。(美聯社資料照)

身為勇士陣中最佳第六人，也是2015年總冠軍賽MVP的伊戈達拉，2日遭《ESPN》爆料，在伊戈達拉7月1日成為非受限自由球員後，至少包含太陽、老鷹、灰狼等3隊想要搶他，更別忘了勇士也想繼續把他留住。

本季是伊戈達拉效力勇士的第4個球季，33歲的他，仍在自由市場上具備不錯的價值，因為他本季例行賽場均7.6分，雖創生涯第2低，他卻在鋒線防守與外線火力方面，擁有極佳且穩定的表現，甚至本季命中率方面更有進化。

伊戈達拉本季命中率來到生涯新高的5成28，這對2004年以第9順位進入NBA的他來說，可說是老來俏，甚至本季三分命中率也有3成62，也是他相隔6年之後的單季最準紀錄，他在勇士的存在價值更是不容忽視。

不過接下來今年夏天，勇士主要任務就是全力先把柯瑞、杜蘭特兩大明星主力留下，相信根本沒剩多少薪資空間可以續簽伊戈達拉，就算杜蘭特願意降薪幫助勇士留人，卻能出現多少效果，目前還很難講。

無論如何，當前伊戈達拉最重要的任務，還是協助勇士上演甜蜜復仇，重新搶回今年總冠軍，究竟他的下季會在哪裡打球，就先等等吧。

(中時電子報)