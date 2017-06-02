逆向觀光行銷 風景如畫瑞士小村要罰遊客拍照
瑞士一個人口僅500多人的小村落貝爾金(Bergün/Bravuogn)在其官方臉書上宣布，將禁止遊客拍照，違反規定者將被罰5瑞士法郎 (約台幣150元)，目的地是為了要讓遊客好好享受風景，暫時遠離社群媒體。
雖然許多人在這個臉書貼文留言，抨擊此舉很笨又很怪，甚至說他們要取消前往該鎮的旅行計畫，但也有不少人贊同這點，最近研究也顯示科技已對旅行經驗產生負面影響。
美國渡假酒店集團Wyndham Vacation Rentals調查1,037位美國成人後，發現約半數的人覺得社群媒體影響了他們的旅行經驗，因為他們被迫要常常貼文。
貝爾金的臉書頁則強調這個禁令主要是希望旅客能有個更開心的度假環境，該村在夏天是非常受歡迎的爬山地點，在冬天則是滑雪和玩雪橇的聖地。
其旅遊中心雖了解可能這項禁令會惹火一些人，但是他們仍決定大膽這麼做，希望能提升該村觀光業和提倡瑞士之美。
不過中心處長Marc-Andrea Baradun承認，這個禁令也是個行銷手段，因為這讓更多人討論這個小村莊，事實上大概不會有人因為拍照真的被罰錢。
(中時電子報)
文章來源：Don't say cheese! Swiss village will fine tourists if they take photos in a bid to get them to focus on the beautiful scenery rather than social media
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。