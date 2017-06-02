逆向觀光行銷 風景如畫瑞士小村要罰遊客拍照

瑞士小村貝爾金。(圖取自Ferienregion Bergün Filisur的臉書)

瑞士一個人口僅500多人的小村落貝爾金(Bergün/Bravuogn)在其官方臉書上宣布，將禁止遊客拍照，違反規定者將被罰5瑞士法郎 (約台幣150元)，目的地是為了要讓遊客好好享受風景，暫時遠離社群媒體。

雖然許多人在這個臉書貼文留言，抨擊此舉很笨又很怪，甚至說他們要取消前往該鎮的旅行計畫，但也有不少人贊同這點，最近研究也顯示科技已對旅行經驗產生負面影響。

美國渡假酒店集團Wyndham Vacation Rentals調查1,037位美國成人後，發現約半數的人覺得社群媒體影響了他們的旅行經驗，因為他們被迫要常常貼文。

貝爾金的臉書頁則強調這個禁令主要是希望旅客能有個更開心的度假環境，該村在夏天是非常受歡迎的爬山地點，在冬天則是滑雪和玩雪橇的聖地。

其旅遊中心雖了解可能這項禁令會惹火一些人，但是他們仍決定大膽這麼做，希望能提升該村觀光業和提倡瑞士之美。

不過中心處長Marc-Andrea Baradun承認，這個禁令也是個行銷手段，因為這讓更多人討論這個小村莊，事實上大概不會有人因為拍照真的被罰錢。

(中時電子報)