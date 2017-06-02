豪雨影響! 新北市石門區停班停課

梅雨鋒面，目前「卡」在北海岸。(圖/中央氣象局)

新北市石門區的道路淹水，交通受阻。(圖/石門網友提供)

新北市石門區老梅國小被積水覆蓋。(圖/石門網友提供)

石門區公所旁也嚴重積水。（圖/新北市教育局提供）

通往金山區中角國小的道路也受淹水影響。（圖/新北市教育局提供）

據中央社消息，新北市石門區公所表示，因豪大雨所致，今天(2日)該區各機關與國中停止上班上課，石門區新巴士一併停駛。

新北市金山、石門及三芝等地區，因今日凌晨大雨陸續傳出淹水災情。新北市教育局考量雨勢及災情，目前有多校停課，已到校學生則由學校照顧。另，市府稍早也宣佈，石門區各機關今日停止上班上課。

目前宣布停課學校有（陸續更新）：

石門區：所有中、小學

金山區：中角國小

萬里區：大鵬國小

三芝區：橫山國小

(中時電子報)