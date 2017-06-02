薛香川颱風天吃飯被轟下台 羅智強：賀陳旦呢？
2009年莫拉克颱風來襲，造成八八水災，當時的行政院秘書長薛香川在加班結束後，陪岳父吃飯慶祝父親節，慘遭綠營圍剿，蔡英文說「氣到想砸電視」；但端午連假蘇花公路坍方，蔡總統卻說「天災難以預測」；前總統府副秘書長羅智強感嘆，這種「嚴以律人、寬以待己」的雙面嘴臉，蔡總統不會不好意思嗎？
羅智強今（2日）在臉書發文說，今年端午蘇花公路坍方，交通大打結宛如全台大逃難，網友自嘲：「這是台灣有史以來最多人同步環島的一天。」請問蔡英文，這次有沒有氣到想砸電視？
羅智強說，面對包括來自地方政府的各方責難，蔡英文在臉書上反嗆：「天災有時難以預測」、「靠的不是交通中斷時的口水，而是平常的實在準備」。
而遭批在這一次交通大當車時「神隱」的交通部長賀陳旦，也反嗆不要「政治語言」，「民眾應該重新思考，發生事情後並不是一定要誰誰到場才表示是最有效的作為。」彷彿派出「次長」視察，已是政府最大的恩賜。
同樣面對天災，羅智強指出，以前蔡英文對「天災」的態度，好像不是這麼一回事耶。2009年，行政院秘書長薛香川因為在颱風天請老父吃飯，結果被民進黨罵到下台。對於一個加完班、盡孝心、在「父親節」陪岳父吃晚飯的薛香川，蔡英文當時撂下的是「氣到想砸電視」，要讓馬英九「斷一隻手臂」的狠話。
而現在呢？花東交通出了這麼大的事，不見總統、不見院長、連交通部長都神隱。在第一時間，推了個次長去面對責難，卻好像莫大恩賜？
這種「嚴以律人、寬以待己」的雙面嘴臉，蔡總統不會不好意思嗎？
(中時電子報)
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