TOP吸毒粉絲忙護航 網替柯震東心酸
BIGBANG成員TOP先前才剛入伍，沒想到昨卻傳出他去年10月呼麻的新聞，尤其他在檢驗後也呈陽性，震驚各界。而他的經紀公司YG昨也出面證實此事，並代替TOP向外界道歉，只是這回他吸毒的消息曝光後，粉絲態度一反常態，不少人認為TOP壓力太大才會這樣，希望不要因此抹煞他的努力；只是先前柯震東、李代沫等人吸毒時，大陸網友的反應卻是相當堅持，更喊出封殺等。
大陸先前有不少藝人染毒，就連柯震東與房祖名呼麻被逮時，當時輿論風向都很堅持，甚至祭出封殺令來制止染毒藝人，大陸網友也很不留情，就連柯震東憑著自己的專業再拍《再見瓦城》、入圍金馬獎，也被大陸網友狠酸「台灣粉絲腦殘。」
可現在TOP吸毒消息曝光，許多粉絲卻在網上跟著道歉，還要外界不要扼殺TOP的才華，也讓不少網友看傻眼，有人就笑稱「柯震東應該哭暈在廁所了」、「柯震東道歉不是道歉、TOP道歉才是」，還有人毒舌「估計TOP殺人也不用找警察」，暗諷粉絲都是無條件支持與相挺。
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(中時電子報)
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