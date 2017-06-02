MLB》紅雀王牌大復活 隻手摧毀道奇

紅雀強投溫萊特揮出2分炮，獲主場球迷喝采。(美聯社)

紅雀王牌溫萊特(Adam Wainwright)，上季摘下13勝，本季自責分率高達4.20，但今天面對道奇，找回兩屆國聯勝投王的神威，先發6局無失分，只被敲4安，送出6K，且溫萊特還揮出2分炮、生涯第10轟，幫助球隊以2比0勝道奇。

(中時電子報)