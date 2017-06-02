被封小三戀情遭公司反對 女歌手驚傳割腕
香港歌手何雁詩和男友鄭俊弘戀情經歷不少波折，加上男友為她甩了未婚妻，讓她背負「搶人未婚夫」惡名，讓兩人壓力很大，近日更驚傳她「醉後割腕」，事後她否認，但現又有另一版本，爆出她因為被公司棒打鴛鴦，才會喝酒出事。
雖然外界都不看好何雁詩和鄭俊弘，但她們越被阻止就越大方認愛，不僅在機場十指緊扣，更傳出同居，讓經紀公司相當生氣，認為她們這樣等同和公司對著幹，因此向兩人施壓，直指她們處理感情事失當，讓患有情緒病的何雁詩終於不堪壓力太大，借酒澆愁後「割腕」。
據悉，當時男友也在場，緊急將她送醫，治療後已出院回家休息，對此，何雁詩回應媒體「我沒事呀！」表示傳聞不是真的，她不會回應，謝謝關心。
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(中時電子報)
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