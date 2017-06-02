不滿屢被當成投資品 保時捷怒用這招反制
保時捷(Porsche)跑車價格不斐，而旗下限量車款更是有錢都買不到，以Porsche 911 R為例，當時僅限量打造911輛，最初售價約600萬元新台幣，但隨後不到5個月，車價就暴增7倍多，約4350萬新台幣，投資報酬率相當驚人。
對於旗下跑車屢屢成為投資標的，保時捷高階產品開發部門主管Andreas Preuninger相當不滿，強調這些車款並非車主獲利的工具，還怒嗆將把這些車主買家列入黑名單，成為拒絕往來戶。
Andreas Preuninger表示，希望保時捷所打造的所有車款都能在路上奔馳，而不是在車庫內生灰塵，甚至還被拿來當作投資商品，這都並非是開發限量GT車款的本意，「這並不是懲罰，而是希望能幫這些限量GT車款找到好的主人」。
Porsche 911 R大賣點就是搭載了6速手排變速箱系統，自然進氣動力配上500匹馬力輸出，0到100公里加速時間僅3.8秒，極速可達到每小時323公里。
(中時電子報)
文章來源：《carbuzz》
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