劉德華復原進度超前 宣布2018將做這件事

劉德華宣布2018將展開新的巡演。(圖/本報系資料照)

劉德華年初在泰國拍廣告時，不幸發生墜馬意外，甚至還被發狂的馬踩到腰骨，導致盤骨撕裂傷，當時更搭乘醫療專機返港治療，在近2個月住院休養後順利出院，雖然工作全部取消喊卡，不過他卻投出一個震撼彈的消息，讓粉絲欣喜若狂。

劉德華官網發布聲明。(圖/華仔天地)

劉德華墜馬意外後，不僅所有工作都因此喊停，就連年底20場跨年演唱都忍痛取消，不過復原狀況比預期中好很多，現在已經能用柺杖步行10分鐘，但是醫生仍不建議今年復出工作，但是此時網路卻出現劉德華明年將開唱的消息，甚至連主辦單位申請文件都出現，這讓粉絲議論不斷，甚至質疑此消息可信度，不過劉德華隨後在官網「華仔天地」，證實此消息真實性，讓粉絲直呼不敢相信。

劉德華發聲明宣布，「明年將在大陸舉行演唱會，至於舉辦的城市地點以及日期，將於2017年底再另行公布」，更特別強調「未來一年是非常重要的階段」，此外為了不讓粉絲擔心，更在官網安撫粉絲「我不急，家人不急，所有人不急，面向健康的目標，我眼神是堅定的」，讓所有人相當期待再次聽到華仔的歌聲。

(中時電子報)