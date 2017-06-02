苗栗泰安停課不停班 師生已到校好困擾

苗栗縣政府人事處上午8時48分宣布，因應天氣不佳可能有豪大雨，且部分道路坍方，泰安鄉今天照常上班，但考量學生和家長安全停止上課，但宣布這項措施時，泰安7所國中小多數學生已到校上課，部分又準備參加英語成果發表會，突來訊息，有些學校表示手足失措。

鄉公所祕書陳信達則表示，上午6、7點因泰安山區雨勢大，有不少家長向公所反映，認為豪大雨且山路沿途有坍方情形，家長要送學生上學有安全疑慮，是否考慮停課。

公所實際了解後山雨勢和道路交通情況後，也認為坍方落石影響交通更威脅家長和學生安全，因此7點半宣布停課，同時向縣府教育處報備。

陳信達表示，過程中，也一度考慮是否中午前宣布停課，但擔心午後雨勢加大，對家長和學生安全威脅更大，幾經研商才決定上午宣布這項訊息。由於3日補班、補課，泰安是否停班、停課，預定傍晚5點視實際狀況再宣布。

(中時)