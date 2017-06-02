苗栗泰安停課不停班 師生已到校好困擾
苗栗縣政府人事處上午8時48分宣布，因應天氣不佳可能有豪大雨，且部分道路坍方，泰安鄉今天照常上班，但考量學生和家長安全停止上課，但宣布這項措施時，泰安7所國中小多數學生已到校上課，部分又準備參加英語成果發表會，突來訊息，有些學校表示手足失措。
鄉公所祕書陳信達則表示，上午6、7點因泰安山區雨勢大，有不少家長向公所反映，認為豪大雨且山路沿途有坍方情形，家長要送學生上學有安全疑慮，是否考慮停課。
公所實際了解後山雨勢和道路交通情況後，也認為坍方落石影響交通更威脅家長和學生安全，因此7點半宣布停課，同時向縣府教育處報備。
陳信達表示，過程中，也一度考慮是否中午前宣布停課，但擔心午後雨勢加大，對家長和學生安全威脅更大，幾經研商才決定上午宣布這項訊息。由於3日補班、補課，泰安是否停班、停課，預定傍晚5點視實際狀況再宣布。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。