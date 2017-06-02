世桌賽》陳建安與鄭怡靜進四強 純本土搭檔獎牌

鄭怡靜與陳健安聯手在世錦賽混雙賽闖進最後4強，至少可獲得銅牌，追平1997年蔣澎龍／陳靜的腳步，但這卻是台灣第一面世錦賽混雙純本土獎牌。（國際桌總官網／資料照）

2017世界桌球錦標賽在德國杜塞道夫持續激戰中，來自台灣的陳建安與鄭怡靜聯手在混雙賽以4比0擊敗西班牙組合，輕鬆闖進4強，寫下台灣桌壇史上第一面純世桌賽混雙獎牌。

陳建安與鄭怡靜在8強賽碰到西班牙選手羅伯雷斯和德波拉珂，首局11比8後來居上，次局6比1領先，西班牙組合雖企圖反撲，但台灣黃金搭檔依舊是11比7取勝。

比賽來到第3局，陳建安／鄭怡靜直接鎖定攻擊德波拉珂，11比6搶下聽牌優勢，第4局，雙方在6比6平手之後，陳／鄭發動猛攻連得5分，11比6摘下勝果。

世界桌球錦標賽在2003年起分成個人與團體兩大賽事，單數年舉辦男女單，男女雙以及混雙賽，雙數年舉辦團體賽，中華隊過去在世錦賽拿下1金、1銀、4銅，陳建安與莊智淵在2013年摘下男雙冠軍，1997年蔣澎龍與當時剛從中國大陸轉籍過來的陳靜聯手拿到銅牌，相隔20年之後陳建安與鄭怡靜再次揚威世錦賽，至少可以獲得一面純本土獎牌，甚至還有機會爭金奪銀。

陳建安賽後表示，單打次輪苦戰7局後落敗，緊接著就在混雙出賽，心情難免有些低潮，幸好在隊友怡靜的協助下直落四贏得勝利，頗有一吐悶氣的感覺。

鄭怡靜則說，「剛獲勝剎那有點想哭，因為拚戰那麼多年了，總算能在最高競技殿堂實現奪牌夢想，而且還是追上偶像陳靜的腳步，接下來的4強賽很定會很難打，但我不會輕易放棄的。」

(中時電子報)