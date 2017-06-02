【圖多／不斷更新】雷雨轟北海岸！老梅國小被泥水覆蓋 中角國小師受困車內苦中作樂

石門草里往金山方向土石崩落。（網友提供，下同）

野柳隧道口落石嚴重，道路中斷。

金山遊客中心因處於低處，淹水已約半樓高。

老梅國小的有機農場區浸泡在泥水中。

（10:02更新，新增災情照）北台灣在今（2）日遭受大雷雨侵襲，其中北海岸更是雨勢驚人，石門區的老梅國小已成汪洋一片，金山區則有國小老師因大水被困在路途中。

受困車上的中角國小老師苦中作樂。

路況凶險。

從網友提供給《中時電子報》的照片可以發現，由高處往下看，老梅國小多數區域都已被泥水覆蓋；金山中角國小則有數名老師在上班途中，因大水或是道路坍方，導致動彈不得，只能於車上苦中作樂，在起霧的窗戶寫下「2017.6.2大水困車中」。

另外，雖然石門區公所已在稍早宣布停班停課一天，但有家長反映，孩子已經到學校了，現在的情況不知到底該怎麼辦，因為雨下太大，根本出不去也進不來。

(中時電子報)

綠石槽的小坑溪。