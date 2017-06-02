NBA》失而復得？籃網有機會搶回克拉布
還記得去年夏天，籃網提出4年7500萬美元爭搶，卻遭拓荒者提出同樣報價留下的克拉布嗎？如今隨著拓荒者團隊薪資高居聯盟第2，又擁3個今年首輪選秀權，勢必考慮清出薪資空間，籃網打算順勢再次追逐克拉布！
儘管克拉布本季場均僅10.7分，卻有籃網本季最缺乏的穩定小前鋒身手，尤其在三分外線能力，籃網本季三分命中率3成38，排在聯盟倒數第5，反觀克拉布本季三分命中率4成44，位居聯盟第2佳，當然很適合籃網補強。
因為拓荒者當前陷入薪資空間上的大麻煩，更有今年選秀會上的第15、20及26順位選秀權，假如球探報告正確或管理階層慧眼獨具，拓荒者不無可能撿到比克拉布更具潛力的新秀，當然不太願意繼續砸大錢在他身上。
另外從年薪方面來看，還有大約3400萬美元薪資空間可以運用的籃網，目前鎖定的巫師前鋒波特或活塞後衛波普，至少都需花上2500萬美元年薪，克拉布卻只需1900萬美元，以價廉物美這個方面來看，籃網當然更想找回克拉布。
(中時電子報)
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