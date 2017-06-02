暴雨成災 三芝淹水戶不願離開

暴雨成災，三芝區埔頭一戶民宅家裡進水，警消緊急撤離住戶。（吳堂靖翻攝）

暴雨來襲，各地紛紛傳出淹水災情，新北市金山區三界壇路水淹及膝，三芝區也有淹水狀況，不少民眾一早起來，家裡成了游泳池。

三芝區埔頭7號之1民宅進水，消防人員到場救援，屋內有一名老婦人，表明不願離開家園。警消已與已經婦人兒子聯絡，表示會來帶母親離開。

(中時)