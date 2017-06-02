政府大掃毒 檢警怨監聽難獲准「像被挑斷手筋腳筋」
行政院日前宣布，未來一年半將動員大掃毒，並欲修法加重販賣運輸刑責。對此，民國黨表示，政府雖想強力緝毒，但基層許多檢警反應，現在監聽票核發標準過度嚴苛，使得一線人員無法即時掌握毒販的走私行蹤，簡直像「被挑斷手筋腳筋」，希望能夠修法以確保查案效率。
「政府狂推掃毒行動，卻連最基本的武器都沒給警察，偵查必須跟時間賽跑，法令卻累死基層！」前立法委員、民國黨主席徐欣瑩受訪時感嘆，她始終堅持「保障人權」與「員警查緝犯罪」應同時兼顧，希望法令能給予警檢蒐證更多的彈性空間，不能因噎廢食。
「我國不像香港有完善的臥底偵查制度，緝毒都是要靠監聽。」徐欣瑩轉述基層心聲。她表示，現今的《通訊保障及監察法》（通保法），嚴重限制了犯罪調查的監聽權，必須每半個月就向法院上報一次，還必須聽到「相當犯罪事實」，才能續監，等於讓基層員警失去武器。
台北市議員、民國黨發言人徐世勳也呼應，過嚴的「通保法」不止在偵查緝毒、詐欺、貪瀆等重大犯罪產生問題，甚至是平常的老人走失協尋，即使家屬再著急，警方無法調取通聯也是愛莫能助。
曾有媒體報導，台南有一名久病厭世的老先生離家失聯，家屬報警，但是按照通保法的規定，要本刑3年以上的刑事犯罪，才准調閱通聯，警方僅能靠著地毯式搜索，超過12小時才找到老先生，但那時他已燒炭陷入昏迷。
徐世勳呼籲政府速修「通保法」，如果擔心監聽違法濫權，可以效法德國設置「偵查法官」，以專業把關負責監聽搜索票的審查核發業務，不然在現行法令下，不但難以重罰製運販毒者，更無法保障基本的人民安全。
(中時電子報)
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