洪吳交接駁火 葉毓蘭嘆：國民黨自取滅亡

對於洪吳交接駁火，葉毓蘭在臉書警告，這樣下去恐讓國民黨自取滅亡。(圖/郭吉銓攝)

國民黨主席選舉落幕，但現任主席洪秀柱卻和主席當選人吳敦義在中央委員提名權與當主席職務交接時間上隔空交火。對此，警大前教授葉毓蘭在臉書警告，再這麼下去，國民黨根本不需民進黨出手，就自取滅亡了。

洪秀柱、吳敦義在交接問題上持續交鋒，洪昨（1）日還透過媒體專訪，怒罵吳敦義縱容挺吳派亂搞，搞得像她賴著不走，並嗆必要時會自行宣布辭職。葉毓蘭表示，「這是在擺什麼譜、端什麼架子？到底是現任主席、主席當選人，還是身邊的『大』人們在過招」？

葉毓蘭在貼文中警告，到現在還有這麼多花招，不僅對不起此時此刻依然對國民黨不離不棄的黨員，「人必自自侮而後人侮，再這麼下去，哪裡需要民進黨出手，國民黨就自取滅亡了」。

(中時電子報)