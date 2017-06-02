科學家發表第三波重力波研究 意外發現新種黑洞

NASA藝術家描繪一顆星球被黑洞吞噬的樣子。(美聯社)

雷射干涉重力波天文台(LIGO)的科學家在今年初偵測到了第三個重力波後，最近發表了研究結果，表示這個奠定了以研究重力波為基礎的新宇宙觀察法，並且讓科學家意外發現新種黑洞。

重力波是宇宙中物體加速或減速產生的波，過去愛因斯坦(Albert Einstein)曾經預言過這個波的存在，但當時認為這幾乎是無法偵測的，但LIGO在2015年年尾偵測到兩個黑洞相撞產生的重力波，並且隨後又發現第二波，今年1月4日偵測到了第三波。

這個第三波是兩個距離地球約30億光年遠的黑洞相撞而形成的，距離遠比前兩波的黑洞都來的要遠。這次的兩個黑洞大約是31.2和19.4太陽質量(solar mass)，兩者合併後形成了一個有48.7太陽質量的大黑洞，剩餘的質量形成了一股重力波。

這個黑洞的質量和之前兩次黑洞合併產生的質量相當，讓科學家相當意外。過去科學家認為大部分的黑洞是死掉星球的遺體而且體積較小，另外還有一些則是超級大、質量有百萬甚是十億的黑洞，而偵測重力波而發現的黑洞的質量剛好在中間。

目前LIGO無法找出這些黑洞確切的融合地點，但若歐洲、日本和印度有更多偵測器上線並開始運作後，科學家就可三角定位出重力波的來源，然後將傳統太空望遠鏡轉向到這個來源的方向。

(中時電子報)