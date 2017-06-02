MLB》田中將大爆炸因滑球失靈？事實不盡然

田中將大昨戰金鶯再次核爆，質疑聲浪四起。(美聯社資料照)

洋基「神之子」田中將大前役剛投出復活表現，沒想到昨對戰金鶯又落難，投5.2局失7分吞4連敗，使得質疑聲浪再度四起，不過教練團仍堅持從田中球速來看，不像是帶傷硬投，並認為他再次核爆，是滑球出問題，但數據顯示，田中昨滑球被打擊率是各球種中最低，反倒是指叉跟兩種速球，被打擊率都超過4成。

田中歷經連兩場爆炸後，前役對運動家投7.1局失1分，更飆出生涯新高13K，展現極佳狀態。但他經4天休息後，狀況卻再失控，對金鶯投5.2局，連同亞當瓊斯(Adam Jones)的3分炮，被打9支安打失7分，吞下本季第5敗，自責分率飆到6.34。

總教練吉拉迪(Joe Giradi)認為，田中是因滑球不穩而爆炸，投手教練羅斯柴爾德(Larry Rothschild)也給出類似的答案，他說，「滑球不太犀利，他不少顆切球都造成傷害。」不過連同瓊斯的全壘打，昨四度給田中造成失分的安打，拿手的速球、滑球、指叉、沉球，都各替他帶來1次傷害。

據《Brooks Baseball》數據顯示，田中昨滑球被打擊率2成14，雖比對運動家時僅1成54還高，但卻是被打擊率最低球種，反觀對運動家時被打擊率0的指叉，昨被打擊率升到5成，速球跟沉球被打擊率更高，速球對運動家時5成，昨役則是百分百，沉球對運動家2成5，昨役則有4成。

進一步看田中去年與今年數據比較，他去年的四大主要武器，速球被打擊率2成91、沉球2成69、滑球2成39，指叉則是1成66。到了今年，他滑球被打擊率降到2成25，指叉卻升到2成5，速球被打擊率更高達5成33、沉球達3成85，兩種速球是他被打擊率最高球種。如此來看，他速球速度沒掉，但壓制力卻不如過往。

在投球觀念中，強調強力變化球之餘，也得有好的速球搭配，而他本季速球易挨打，可能是變化球失靈的一個原因，此外，捕手羅麥(Austin Romine)還點出他昨役有控球不穩，不少球跑到紅中挨打，無法把球控在邊角的問題。現在神之子淪為凡人，顯然有某環節出了錯，雖球團堅持他無傷，不過數據來看，這說法是很難讓人信服。

(中時電子報)