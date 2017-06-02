陸客旅遊最常見的2個問題 你可能也犯過？

萬里野柳海岸地質公園著名的女王頭奇岩，是陸客及日本觀光客來台旅遊必看的景點。（本報系資料照片）

中國大陸端午假期迎旅遊高峰，湧出數千萬遊客出遊，根據陸媒觀察，現今陸客出遊有2大旅遊問題，尤其在酒店、景區最常見，地方旅遊單位也針對這類遊客加設告示牌及24小時巡查緊盯，提醒民眾出遊時也要共同維護旅遊環境。

近年中國大陸國家旅遊局推動文明旅遊，但新華社近日報導，端午連假期間的陸客旅遊問題再度浮現，以吃自助餐「拿多吃少」，以及隨意丟棄垃圾的遊客不文明現象最為顯著。

如在自助餐用餐時會懷著「吃回本」心態，餐台上的每道菜都東拿西夾，但離開時餐盤內的飯菜根本沒吃完，僅有少部分遊客會確實把夾取的料理吃光。

另風景區隨意丟棄垃圾也是一大問題，沙灘、山區等風景區不時能見沒被吃完的食物，喝剩下的飲料、水果、麵包，還有啃一口就扔掉的雞翅等。

而為維護景區環境，中國大陸地方旅遊單位也在端午假期間派出工作人員重點線路實行24小時巡查、勸導，希望用服務感化旅客。

(中時電子報)