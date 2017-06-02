聯合勸募25年 募得款項逾60億元

聯合勸募成立邁向25年，今（2）日舉辦支持社會福利方案成果發表會，展示144個社福團體、160張成果壁報，邀請支持的社福單位分享方案，達到相互觀摩學習的目的，也展現聯合勸募的成果。

聯合勸募指出，25年來累積捐款總人次超過300萬人次，募得款項逾60億元，今年受理597件方案申請，最後有342間社福單位、428件方案通過審核，總補助金額為2億6550萬元，預計能幫助94萬個家庭、117萬名弱勢族群。

為了展現服務成果，聯合勸募今日舉辦「2017聯合勸募支持社會福利方案成果發表會」，現場超過160個團體，300多位成員共同交流。聯合勸募理事長陳永清說，希望能集結眾人的資源，化為實質的力量，讓社會有些改變，並將這些改變的成果呈現在眾人面前。

(中時)