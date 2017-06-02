幻象2000來台20周年 空軍咬牙養「貴」客

幻象2000戰機。（報系資料照 黃國峰攝）

2015年11月19日，新竹空軍基地辦理預校操演，幻象2000進行各項單機特技表演，讓在場民眾大飽眼福。（報系資料照 張鎧乙攝）

來自法國的幻象2000戰鬥機，今天（2日）將在新竹空軍基地，舉行抵台20週年系列活動。幻象2000曾是我國最先進戰機，然而隨著國際形勢、時空轉變，幻象2000維持費高昂，讓空軍不得不封存部分戰機，咬牙養這批高貴的「法國嬌客」。

幻象2000在1997年5月5日由海運運抵花蓮港，經數日檢整後，於同月23日首架（編號2055）降落於新竹空軍基地，為我建軍備戰邁入新里程。聯合報報導，當年法國出售的是最新款的幻象2000-5改良型，在1990年代剛服役時，空軍三種二代戰機中，幻象2000的空戰性能毫無疑問居於首位。

但隨著大陸崛起，加上拉法葉艦與幻象機採購案，先後都爆出佣金疑案，使得我國與法國的軍事合作，有如曇花一現。

此外，法製武器價格高昂，前立委林郁方曾經指出，以2010年為例，F-16每飛行一小時需要作業維持費16萬元，經國號25萬元，幻象卻要近80萬元。為了節省成本，空軍將部分戰機封存。

儘管幻象2000性價比偏低，但使用壽限仍有相當距離，加上我國至今無法獲得更新的戰機來替換，因此空軍也還是得咬牙繼續供養。

(中時電子報)