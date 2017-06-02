好像海水倒灌 三芝淺水灣大淹水

大雷雨成災，今（2）日6時許三芝區大淹水，民眾開車出門上班，場面驚險萬分。（吳堂靖翻攝）

新北豪大雨，北海岸一級警戒，今（2）日6時許陸續傳出災情，三芝區民眾陸續在網路PO出開車上班出門影片，水深及半個車身，場面驚險萬分。

網友紛紛在底下留言表示「好像海水倒灌」、「連公車也進水」、「車子根本開不過去」，回報災情，相互提醒行車安全。

新北消防局已派員前往協助，提醒民眾出入記得攜帶雨具，如遇積淹水處勿強行通過，以免危險。

(中時)