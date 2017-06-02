花蓮農業新亮點 君達進駐畜產試驗所創新育成中心
君達休閒農場深耕花蓮30年，專注投入香草16年，與師範大學合作之研究下頗有成果。歐美國家早已積極投入香草植物取代抗生素...等研究，君達團隊遠赴美國農業部取經的同時，君達農場於105年開始以有機香草飼養不同品系雞，初期研究結果顯示，加入香草飼養對雞有些成效，認為有繼續再進一步研究的價值，近期並向農委會花蓮種畜繁殖場請益，獲得場長蘇安國及主任楊深玄等團隊指導。
君達與種畜場多次討論均獲共識，期未來在雞隻飼養上能以保健取代治療生產無藥物殘留畜產品，提高雞禽的肉質及雞蛋品質，蘇安國團隊為畜牧養殖能有突破性的使命感，同意與君達共同申請產學合作，因此君達積極向農委會畜產試驗所創新育成中心申請進駐，藉由其資源共同以香草養殖做進一步研究。
5月22日上午，農委會畜產試驗所創新育成中心與君達公司完成簽訂進駐創新育成中心合作契約書。君達休閒農場再次轉型，積極配合政府農業發展政策，提升農業多元價值，發展精緻農業六級化產值，投入休閒觀光、精緻農業，進而積極投入農業生技提升競爭力，同時對農業發展盡心力，期許香草能為農業打造新亮點。
(中時)
關鍵字：君達休閒農場、香草、花蓮、畜產試驗所創新育成中心
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。