花蓮農業新亮點 君達進駐畜產試驗所創新育成中心

美國農業部國家研究計劃負責人Cyril Gerard Gay（右起）、博士尹書翊、君達公司特助黃智謙、美國農業部資深免疫研究專家Hyun Lillehoj。（君達提供）

花蓮種畜場主任楊深玄（右起）、花蓮種畜場場長蘇安國、君達公司董事長尹純綢、農委會畜產試驗所育成中心經理張峻瑋、農科院副研究員邱耀中、君達公司特助黃智謙。（君達提供）

君達休閒農場深耕花蓮30年，專注投入香草16年，與師範大學合作之研究下頗有成果。歐美國家早已積極投入香草植物取代抗生素...等研究，君達團隊遠赴美國農業部取經的同時，君達農場於105年開始以有機香草飼養不同品系雞，初期研究結果顯示，加入香草飼養對雞有些成效，認為有繼續再進一步研究的價值，近期並向農委會花蓮種畜繁殖場請益，獲得場長蘇安國及主任楊深玄等團隊指導。

君達與種畜場多次討論均獲共識，期未來在雞隻飼養上能以保健取代治療生產無藥物殘留畜產品，提高雞禽的肉質及雞蛋品質，蘇安國團隊為畜牧養殖能有突破性的使命感，同意與君達共同申請產學合作，因此君達積極向農委會畜產試驗所創新育成中心申請進駐，藉由其資源共同以香草養殖做進一步研究。

5月22日上午，農委會畜產試驗所創新育成中心與君達公司完成簽訂進駐創新育成中心合作契約書。君達休閒農場再次轉型，積極配合政府農業發展政策，提升農業多元價值，發展精緻農業六級化產值，投入休閒觀光、精緻農業，進而積極投入農業生技提升競爭力，同時對農業發展盡心力，期許香草能為農業打造新亮點。

(中時)