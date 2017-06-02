MLB》克魯伯強悍復出 竟狂飆10K

克魯伯對運動家先發6局，僅被擊出2安，狂飆10次三振。(美聯社)

印地安人強投克魯伯(Corey Kluber)，進傷兵快1個月，今復出面對運動家，只花77球先發6局，僅被擊出2支安打，還狂飆10次三振，助球隊8比0大勝運動家。

克魯伯2014年摘18勝9敗，自責分率2.44，摘下美聯勝投王和賽揚獎，三振能力驚人，當年235.2局，送出269次三振。2015年狀況下滑，苦吞16敗，但去年回穩，奪下18勝。

克魯伯本季表現起伏，今天投6局無失分，獲得第4勝(2敗)，自責分率降到4.36，仍然偏高。

(中時電子報)