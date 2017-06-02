是誰害阿扁無法被特赦？羅智強：陳水扁自己

蔡英文對於是否特赦陳水扁，未有明確表態。（中時資料照）

陳水扁以「帶病之身」趴趴走，再度刷高「特赦」議題，民眾都在看，蔡英文是否特赦陳水扁。前總統府副祕書長羅智強則認為如果陳水扁不是那麼會「抖手指」，好好出庭的話，另外的五大案可能早就一一定罪「受罪刑宣告」，這樣蔡英文依法，就有「特赦」之權。羅直言因果報應「是阿扁害阿扁無法被特赦」。

蔡政府執政滿一年，是否將特赦前總統陳水扁？多位綠委都持正面態度，如立委王定宇就直言，蔡政府第一年是改革年，第二年考量特赦是一個方向，「（特赦）是時候了」。黃偉哲也表示，特赦「時機已經成熟」。國民黨團書記長王育敏則說，若綠營已有共識，蔡英文總統最好盡早面對，不要再迴避。

但羅智強直接說明「你知道嗎？是阿扁害阿扁無法被特赦」。羅表示大家在談蔡英文要不要、會不會特赦陳水扁時，有一件事很少被釐清：其實，依台灣目前的法律，蔡英文就算要特赦陳水扁，也只能「特赦一半」。

因為，陳水扁的「貪污力」實在是「太強大」，案件多到，蔡英文「想特赦」，也特赦不完。依照我國赦免法第三條，必須要「受罪刑宣告」的案子，才適用特赦。所以蔡英文就算要特赦陳水扁，也只能特赦陳水扁被判刑定讞的案子。

陳水扁被貪污定罪的四大案：一、龍潭案購地案。陳水扁有期徒刑11年。二、陳敏薰買官案。陳水扁有期徒刑8年。三、龍潭洗錢案。陳水扁有期徒刑2年。四、元大併復華案。陳水扁有期徒刑10年。

但是陳水扁卻還有另外五大案：一、國務機要費案。二、國泰併世華案。三、教唆偽證罪案。四、侵占公文罪案。五、洗錢案。羅智強表示這五大案，都還沒有定讞。這些沒有定讞的案子，蔡英文都沒有辦法「特赦」。

説來也是「因果報應」，這五大案之所以還沒確定。羅智強直指就是陳水扁以「重病」為由，讓審理中斷。所以，如果陳水扁不是那麼會「抖手指」，好好出庭的話，這五大案可能早早就一一定罪，「受罪刑宣告」。那麼，這五大案，蔡英文依法，也就有「特赦」之權。只能説，人算莫若天算，聰明反誤聰明。

(中時電子報)