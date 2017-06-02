NBA》自爆內幕 路威：湖人交易我因為拒絕擺爛
不該說出口的內幕，路易斯威廉斯還是說了出來！儘管身為湖人得分王兼第六人，路威卻在季中突然遭到湖人交易到火箭，結果他在2日公開爆料，自己離開湖人的主因，是他拒絕遵守湖人的擺爛策略，才會突然被換去火箭。
其實路易斯威廉斯今年2月就曾發推，內容強調球員並不是為了高順位選秀權打球，而是應該為了勝利打球，這樣公開宣告的方式，當然是跟湖人打算刻意擺爛的作法背道而馳，如此不肯聽話的言行舉止，當然只有被交易出去命運。
「這是因為球迷都不知道，」路易斯威廉斯表示，「擺爛對球員來說，根本毫無意義，那或許就是我被交易的主因，那條推文應是我離開湖人的重要因素，如今回頭去看當時情況，竟然要靠別人幫你提升球隊層次，那太可笑了。」
路易斯威廉斯本季替湖人打了58場，平均可拿18.6分、3.2助攻與2.3籃板，效力火箭打了23場，場均14.9分、2.4助攻與3籃板，更跟火箭攜手闖進西區準決賽，比起跟季後賽完全絕緣的湖人，路威或許更該感謝湖人交易他出去。
不過湖人的擺爛，換來今年選秀會抽到榜眼籤的結果，無論是否去選「球哥」朗佐鮑爾，起碼湖人似乎得逞了，但在球迷眼裡，這樣刻意擺爛的作法，只會讓湖人的傳統強豪形象更加難堪罷了。
(中時電子報)
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