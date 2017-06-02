世桌賽》華裔13歲小將拍退日本一哥水谷隼

張本智和的父母都是中國人。(圖／www.youtube.com)

2003年出生在的張智和，2014年隨著父親入籍日本，改名張本智和，本屆的世界桌球錦標賽男單賽以未滿14歲之齡4比1爆冷淘汰世界排名第6、日本一哥水谷隼，寫下了最驚奇的一頁。

世桌賽男單第二輪最大冷門賽事就是張本智和碰上同隊老大哥水谷隼，雖然年紀小了對方一倍，但志氣卻是遠勝世界名將，開賽後就迅速的11比7、11比6、14比12連拿3局取得聽牌優勢，即便第4局7比11輸掉，第5局11比8贏得最後勝利。

張本智和的父欽張宇與母親張淩都來自中國大陸四川省，張淩更是曾在1995年代表中國隊參加世錦賽，當時和鄧亞萍、喬紅等名將並肩作戰過，而且還多次拿下全國錦標賽冠軍。

張淩在退役後一度前往馬來西亞打球，1998年與丈夫張宇來到日本，兩人定居於仙台，2003年生下張智和，2011年日本大地震，中國大使館的關注名單中還出現張宇和張淩，2014年3月張家除了張淩外，其他人都決定正式入籍日本，姓氏也改為張本。

張本智和從2歲起就開始接受雙親的正規訓練，小學時期就連續拿到6學年冠軍，2016年南非開普敦世界青少年錦標賽，張本智和不但拿下男單冠軍，而且還率領日本隊中斷中國隊的10連霸，個人獨拿雙冠技驚全場，並且以13歲又163天成為桌壇有史以來最年輕的世青賽冠軍得主。

張本智和、平野美宇和伊藤美誠都是日本在2020東京奧運的重點培訓奪金選手，此次輕鬆擊敗水谷隼，更加深了日本桌協的愛才之心。

張本智和在受訪時豪氣干雲的表示，「賽場上的勝利與年齡沒有關係，重點在於求勝欲望以及意志力，我的目標就是東京奧運拿到金牌。」

(中時電子報)