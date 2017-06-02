脫貧!弱勢兒教育帳戶今開辦 18歲領回54萬元

國內每年約有1萬名貧窮兒童出生，為幫助他們未來能夠脫貧，衛福部表示，只要2016年1月1日後出生的貧兒，只要家長同意，便會幫孩童開立一個「兒少教育及發展帳戶」，每年家長存多少錢，政府提撥相同金額入賬，每年上限1.5萬元，18歲時便有54萬元，提供孩童作為教育、創業的基金，該政策於今日正式上路。

蔡英文總統選舉政見喊出要照顧經濟弱勢家庭，衛福部去年10月提出「教育發展帳戶」的概念。衛福部社會救助及社工司司長李美珍說，其概念來自英國、美國和韓國，主要目的，是希望透過教育來翻轉貧窮。

該帳戶今正式啟動，只要是2016年1月1日後出生的低收、中低收入貧兒，家長可跟當地政府申請，在衛福部的總帳戶底下開個新帳戶，「透過造冊直接開戶，不用親自跑到銀行」。政府會採1：1相對提撥，家長存多少、政府提撥多少，每年上限為1.5萬元。李美珍解釋，原則上採月存1250元、但保持高度彈性，每月不足額可在年底補齊，不補齊也沒關係，量力而為即可。

待孩子18歲，該帳戶最多會有54萬元，孩子帶著證明文件便可一次提領，作為教育、創業等基金。李美珍說，為鼓勵儲蓄，孩子18歲前，除非重病、死亡，監護人可全額領出存款，否則若要中途提領、只能領自存額。帳戶結清後不能再重新開戶，部分提領則可繼續存錢、政府也會繼續提撥。

家庭如果脫貧，為避免只是「暫時性脫貧」，政府會給予1年緩衝期，存多少仍提撥多少，但若連2年脫貧，政府則不再提撥。李美珍補充，未來會透過修法，讓這1.5萬元的上限，跟著通貨膨脹、物價來調整，並讓這筆金額免稅。

「教育發展帳戶」在英國、美國、韓國都已實施，韓國和我國一樣，目前均先用在弱勢家庭，英美則是普及全兒少。李美珍說，衛福部每年會做一次檢討，包括開戶率、存錢狀況，若情況良好，且發現真能幫助脫貧，未來也不排除普及到全兒少。

衛福部估計，該方案預計在18年內、投入261億4781萬元，今年將有1萬名低收入戶、中低收入戶兒童受惠，所需經費1億6100萬元，每年受益人數可增加1萬人，到了2034年，每年人數將達18萬人。

(中時)