NBA》杜蘭特轟38分 勇士痛宰騎士摘總冠軍賽首勝
期待已久的NBA總冠軍賽終於開打了！決心證明自己的杜蘭特，2日在總冠軍賽首役狂飆38分，柯瑞也拿28分，帶領勇士113比91轟翻騎士，除搶總冠軍賽首勝，也是勇士今年季後賽13連勝，第2戰5日續在勇士主場進行。
上半場完全都看杜蘭特與詹姆斯上演互飆秀，光在上半場，杜蘭特就拿23分，詹皇也有19分進帳，不過騎士發生11失誤(詹皇包辦7次)，勇士僅有1次，造就上半場打完，勇士取得60比52領先局面並不意外。
來到下半場，勇士強大火力徹底發揮，第3節一開始就靠杜蘭特與柯瑞攜手打出13比0攻勢，轉眼擴大領先差距到20分以上，儘管騎士一度追到只差12分，柯瑞卻續用三分火力轟垮對手，打完前3節，勇士93比72大幅領先。
儘管雙方差距已在20分上下，可是末節都沒打算提前鬆懈，不過明顯遭到勇士打傻的騎士，就算始終都把詹姆斯放在場上，卻仍無法縮小落後差距，直到最後4分鐘，騎士才肯換下主力休息，終於願意接受首役慘敗的現實。
在自己母親坐在場邊觀戰下，杜蘭特表現相當全面穩定，全場投26中14、罰8進7，除了貢獻全場最高得分，也有8助攻、8籃板，更沒出現任何失誤，不過勇士除了杜蘭特與柯瑞，其他球員得分都沒達兩位數。
卓雷蒙格林擺脫上半場得分掛蛋，且陷犯規危機的低迷狀態，最後仍有9分、11籃板，不過「浪花弟」克雷湯普生全場投16中3，僅有6分進帳，感覺仍然無法擺脫今年季後賽低潮，接下來將成勇士陣中相當大的變數。
詹姆斯拿下28分、15籃板與8助攻，僅差2助攻就完成大三元，但他發生誇張8失誤，比起勇士全隊4次還多出1倍，厄文24分，洛夫15分、21籃板，騎士大部分得分仍由三巨頭包辦，其餘球員總共只拿23分。
(中時電子報)
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