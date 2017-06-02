全台降雨破17年紀錄 朱立倫赴三芝勘災
全台今天(2日)普遍降雨，降雨量突破十七年紀錄，中央氣象局宣布升級為超大豪雨。其中，以北部地區首當其衝，新北市與基隆市被列為一級警戒區，新北三芝區累積雨量更超過500mm，淹水災情堪比颱風登陸。新北市長朱立倫稍早也取消原定行程，改到三芝、石門等地勘災。
氣象專家彭啟明指出，這波抵達台灣的鋒面水氣充足相當於颱風，帶來今年以來最強的雨勢，而周五、周六最需要提防，周日會稍緩和，至下周一天氣會逐步轉晴。這波結束後，可以宣布正式的夏季天氣展開。
(中時電子報)
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