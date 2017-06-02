真的玉女掌門！43歲楊采妮產後照美翻

楊采妮產後照顧小孩的照片美翻！（圖／取自IG）

現年43歲的女星楊采妮，過去被封是「玉女掌門人」，她今年3月才替新加坡籍老公生下寶貝兒子Ignatius及Aloysius，產後忙著帶小孩的她，明天將會有公開場合。而楊采妮好友忍不住搶先在網上曬出楊采妮帶小孩的美照，膚質及氣色好到讓人驚艷。

楊采妮即將在明天出席公開活動，這也將是她產後首度公開露臉，不過她的公關好友搶先在網上曬出她照顧兒子的美照，照片中的她以短髮現身，看來神采奕奕，對著鏡頭甜笑的模樣，讓不少網友看了都大呼「戀愛」，完全不覺得她是43歲的熟女。

(中時電子報)