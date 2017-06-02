3-4月發票 14位千萬富翁在這裡誕生

財政部今日公布3-4月統一發票中獎清冊，共有14個千萬富翁誕生，200萬特獎也有也有13位幸運兒。民眾自6月6日起可開始領獎，領獎期限至9月5日。

本期統一發票，光是「超商雙雄」就誕生4位千萬大獎得主。分別為全家超商三重新運店買了一包香菸60元、台中新高橋店花了78元購買泡麵及香菸；另外統一超商是在台北市大永博店及吉安店，各花65元購買商品就成為千萬富翁。

另外，全聯新竹牛埔門市也開出一張千萬中獎發票，花費169元購買火鍋肉片、草魚切片及生鮭魚頭。

特獎200萬元的部分，全家也有2位幸運兒獲得，分別為台中中山醫店及土城雲陽店，分別消費58元與手續費20元；統一則有3位，為新竹縣關西鎮石光店、台中市大里區里德店及台南市永康區華康店，各花費55元、95元及178元。

賦稅署提醒，本期中獎發票6月6日起可兌領獎，期限至9月5日止。 此外，今年1-2月千萬特別獎中獎發票中，還有6張未領，其中彰化縣秀水鄉彰水路統一超開出的8元影印發票，是金額最小的幸運兒；而1-2月其200萬中獎發票，也還有3張未領，7月5日前要把握機會兌獎，逾期失效。

本次千萬特別獎為「74748874」；兩百萬特獎「82528918」；頭獎三組分別為「07836485」、「13410946」、「96152286」，另外，本次增開一組六獎為「996」。

(工商)