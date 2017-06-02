白斑症治療有望 9成能獲得控制
白斑症又稱白癜風，症狀是皮膚出現如粉筆灰的白斑，為淋巴調控異常，屬於免疫系統疾病，由於體內產生部份抗體破壞色素細胞，皮膚色素喪失，因此才會出現一塊一塊白斑，而患者可能還會出現甲狀腺異常等問題。好發部位於頭、臉、四肢、腋下及背部，而年齡則是0歲到90幾歲都有可能發作，而白斑症沒有明確的病程及大小，有些患者進度緩慢，則有些3、5年就擴展至全身。
大林慈濟醫院副院長暨過敏免疫風濕中心賴寧生醫師表示，白斑症不會傳染也不會危害生命，由於影響外觀，因此患者多有極大的困擾，而以往的照光及藥膏治療方式成效有限，又容易復發擴散。
在長時間臨床治療經驗下，大林慈濟醫院發現免疫療法能有效治療白斑症，有97~98%病人在三個月內控制病情，有效阻止白斑擴散；而持續治療下，有82%患者能在3~4年內有不同程度的膚色回長，甚至也有人能恢復膚色。
白斑症治療需要耐心持續治療，若不治療，有些病灶會隨著時間而些許改善，但若是不治療，則是無法避免白班擴散。
賴寧生醫師呼籲，民眾身上若是出現異常白色斑點，而且有持續增生的現象，就儘早就醫治療，有許多民眾在嘗試許多方法失敗後才來診治，已經過錯最佳的治療時間，身體的黑色素細胞早已破壞殆盡，自然無法恢復膚色，在發病初期就即刻尋求正確的治療方式，能避免白班擴散，也有機會能恢復膚色。
(中時電子報)
關鍵字：免疫系統
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