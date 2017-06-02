MLB》又敗在牛棚 馬林魚遭響尾蛇逆轉
馬林魚去年戰績慘澹，關鍵之一就是牛棚不夠力，今年他們季後補了田澤純一跟齊格勒(Brad Ziegler)，開季狀況一度有起色，但進到5月又被打回原形，2日對戰響尾蛇賽前，救援成功率46%是全聯盟倒數第3，而此役他們比賽前段還維持領先，但牛棚再失守，讓蛇軍後來居上，3比2逆轉勝，中止魚軍3連勝。
魚軍近5戰拿下4勝，戰績也重回4成，這場比賽他們面對「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)也毫無懼色，在3下2出局一二壘有人時，靠史坦頓(Giancarlo Stanton)的安打取得2分，加上從海盜轉戰魚軍、本季初登板的拉克(Jeff Locke)投得精采，一度讓蛇軍10上10下，投5局僅被打1安，率魚軍2比0領先。
然而沉睡5局的蛇軍打線，比賽後段覺醒，6上用2支安打把拉克打退場，接著戈史密德(Paul Goldschmidt)安打攻得第1分。接著到8上，魚軍換上第2任投手、近3戰2.1局3責失的巴拉克勞(Kyle Barraclough)，未料他控球不穩，一上場連投2保送，蛇軍沒放過機會，靠游擊手阿麥(Nick Ahmed)的安打，攻進2分逆轉。
隨後魚軍雖在8下2出局後，攻占一二壘，但前役表現精采的歐蘇納(Marcell Ozuna)沒能把握機會，領K收場，最後蛇軍9下「守護神」羅尼(Fernando Rodney)本季首戰前東家，連飆2K後，漂亮演3上3下，守住勝果，助蛇軍1分險勝，葛倫基獲本季第7勝，寫下個人6連勝、8連不敗。
(中時電子報)
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