若北韓停止核試 普丁：美會找其他理由建薩德

第21屆聖彼德堡國際經濟論壇，俄羅斯總統普丁與10家世界主要通訊社負責人會面。（美聯社）

美國要在韓國部署薩德系統，雖然口口聲聲說是針對北韓，但仍引爆中國、俄羅斯的不滿。俄羅斯總統普丁1日在聖彼德堡表示，俄國不會坐視美國在韓國部署薩德反導系統。

普丁當天出席第21屆聖彼德堡國際經濟論壇，與10家世界主要通訊社負責人會面時，做出以上表示。大陸新華社報導，美國在歐洲和遠東擴大部署反導系統將導致軍備競賽，俄羅斯不會坐視美國的相關行動，包括在韓國部署薩德反導系統。

普丁說，如果北韓明天宣佈停止一切核子試驗和導彈計畫，美國還會以其他理由繼續建設反導系統，或者就像現在在歐洲一樣，完全沒有任何理由。俄羅斯必須要考慮這一點。

首屆聖彼德堡國際經濟論壇於1997年舉行，此後每年舉行一次。它是各國政商人士，特別是新興經濟體和發展中國家市場人士探討經濟發展問題的重要平臺。在該論壇框架內，普丁與世界主要通訊社負責人舉行會面並回答他們的提問。今年是連續第四年。今年的聖彼德堡國際經濟論壇於6月1日至3日舉行。

(中時電子報)