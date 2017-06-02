暴雨襲擊 基隆市區變汪洋

基隆暴雨成災，造成多處土石流災情，市區清晨也呈現大淹水狀態。（翻攝自爆料公社）

基隆暴雨成災，造成多處土石流災情，市區清晨也呈現大淹水狀態。（曾百村翻攝）

基隆暴雨成災，造成多處土石流災情，市區清晨也呈現大淹水狀態。（曾百村翻攝）

基隆暴雨成災，造成多處土石流災情，市區清晨也呈現大淹水狀態。（曾百村翻攝）

今天基隆地區受暴雨襲擊影響，市區包括基金路、湖海路段開始發生土石流坍方災情，其中情人湖的產業道路大幅度坍方，交通也整個中斷，目前人員正在搶修當中，而包括中山區等地從清晨開始也陸續傳出淹水災情，就有網友在社群網站拍下基隆淹水的畫面，讓人直呼：「太誇張了，好像颱風已經來了一樣！」

針對基隆市多處發生災情，基隆市政府於今天早上9點宣布各單位進入2級開設，包括民政處、產業發展處、交通旅遊處、都市發展處、社會處、警察局、消防局、衛生局、環境保護局、基隆市後備指揮部等單位已派員進駐防災中心。市府表示，現階段淹水的地區已經陸續消退，但仍不敢大意，會持續關注戒備。

(中時)