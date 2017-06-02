營救李明哲無進展 吾爾開希：蔡政府過份天真
人權工作者、前民進黨工李明哲被大陸以「顛覆國家政權罪」為由逮補，我方援救毫無進展。大陸民運人士吾爾開希今天說，台灣與中共交手錯愕、不知所措，似乎完全沒料到、準備好，蔡政府當局表現過份天真，「我是不滿意的。」
六四前夕，台灣人權促進會今舉行記者會說明紀念晚會「人權壓迫進行式，仍未結束的六四」，呼籲台灣人民持續關注中國人權議題。其中，「聲援李明哲」被視為當晚活動重點。
談及李明哲案，吾爾開希說，這是台灣首次跟中共打交道不是透過負責對台灣撒慌、欺騙的國台辦及海協會等涉台單位，而是赤裸裸地面對中共當局。
吾爾開希表示，透過李明哲案可看清中共本質，也是一種覺醒，敵人早已經在眼前，如果台灣仍限於藍綠打轉，反而無法看清敵人。
民進黨立委尤美女則說，李明哲至今已被關押70多天，自從其妻李凈瑜赴美參加聽證會，中國大陸馬上替李安上「顛覆國家政權罪」。但既然已起訴，就應依照中國刑事訴訟法規定，聘請律師、接見家屬以及履行後續正當法律程序，以利李獲得公平、公正的審判，但至今卻仍無具體訊息。
台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，這兩天歐盟與中國進行對談，國際特赦組織及國際人權組織今天會在比利時布魯塞爾場外抗議，要求納入西藏人權議題，亦會代李凈瑜宣讀簡短訊息，凸顯中國人權問題。
邱伊翎也像蔡英文總統喊話，以往台灣總統在六四都會有談話，如今情況惡劣，已侵犯到台灣公民人權，已非中國國內問題，盼蔡可強烈譴責，並對李案表達關切，要求儘速釋放。
(中時)
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