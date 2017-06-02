徐佳瑩感性告白「輪到我保護你」 網友噴淚
徐佳瑩第三屆《超級星光大道》奪冠，一首《身騎白馬》讓她創作功力備受矚目，更被喻為「星光才女」，儘管出道後工作滿檔，孝順的她不忘抽出空檔陪伴家人，昨天見到父親親自送她上車的身影，更是一度紅了眼眶。
徐佳瑩臉書PO上父親送她上車的畫面，她表示昨天難得與父親約會，分別時父親堅持目送她上計程車，並且記下車號，眼見這幕讓她回想起，這就是從小接送她上下課的那個人，不過距離上次記憶已年久模糊，讓她不禁感到鼻酸，對於父親長久來的呵護，讓徐佳瑩意會到「這不只是簡單送別，而是延續一生的守護」，看著年邁父親的身影，更讓徐佳瑩感性告白，「輪到我要足夠強壯去保護你」，簡單一句話道盡對父親無盡的愛。
(中時電子報)
關鍵字：徐佳瑩
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