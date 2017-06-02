貓纜年度檢修暫停營運 加密公車班次

貓空纜車6月5日、6月13日至7月1日將進行年度檢修作業，為協助民眾前往貓空地區，台北市交通局配合檢修期間，調整公車路線營運班次。

北市公運處指出，貓空遊園公車左線（指南宮）及貓空遊園公車右線，於貓纜檢修期間停駛；貓空遊園公車左線（動物園）、棕15路及小10路公車，於貓纜檢修期間增加班次行駛，服務至貓空地區旅客，歡迎民眾多加利用。

(中時)