仲間由紀惠好衰 發福老公又驚爆出軌
日本女星仲間由紀惠因《極道鮮師》爆紅，3年前嫁給大13歲的演員田中哲司，日前因身材變腫發福，被懷疑有孕或正在做人，不過此時卻驚爆老公有外遇。
仲間由紀惠以一頭烏黑長髮聞名，1月出席電視劇記者會時，身材看上去圓潤，有傳她正準備做人，5月以短髮造型亮相，明顯臉圓一圈、身體也大一號，讓網友看了超崩潰，直呼女神怎麼變大媽了。
現最新一期《FRIDAY》爆料，田中哲司對3年婚姻已厭倦，經常趁老婆不在家時，偷溜出門和小三約會，還會變裝出沒到女方家約會，據悉，他的外遇是知名髮型師，
(中時電子報)
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