枯樹燒毀搖搖欲墜險壓人 警消合力排除

警消以水袋套著樹幹猛拉，要讓電鋸順暢作動。（楊明峰翻攝）

枯樹底部被燒得火紅。（楊明峰翻攝）

消防隊以水柱撲滅枯樹上的火苗。（楊明峰翻攝）

最後枯樹應聲倒下，油消防隊員鋸成小塊排除。（楊明峰翻攝）

桃園市楊梅分局督察組巡官葉富貴、巡佐廖述璋1日晚間督勤，路過楊梅區楊新路4段，發現路旁一處枯樹失火冒煙，發現樹幹底部燒得火紅，搖搖欲墜，透過分局勤指中心轉消防隊到場滅火，並截斷樹幹，免於傾倒壓傷路過人車。

員警當時路過看見枯樹冒煙，原以為眼花，回頭才發現枯樹底端冒出火星，當場用車上滅火器滅火，眼見效果不彰，轉報消防隊員前來支援。

楊梅、富岡消防分隊各出動1部水車到場，很快撲滅火勢，擔心樹幹燒毀面積達5成的枯樹，隨時可能倒在路邊，輕則阻礙交通，重則可能壓傷人車，警消決定合力將鋸斷枯樹，避免造成更大傷亡。

員警在場管制交通，由消防隊員以電鋸截斷樹幹，不料電鋸竟被卡在樹幹中，動彈不得，最後警、消合力，用水袋套住樹幹猛拉，要製造空隙，讓電鋸可以抽出來，最後枯樹不耐警消一拉一放，將倒地枯樹鋸成大小不一的木塊，放置草叢，最後順利排除狀況。

警、消研判，人為亂丟煙蒂引燃雜草延燒才釀災，好在警、消及時排除，以免造成更大傷亡。

(中時)