NBA》史上首位！詹皇季後賽得分突破6000大關
隨著總冠軍賽首役登場，騎士「小皇帝」詹姆斯再次突破生涯里程碑！繼先前東區決賽超越喬丹，成為NBA季後賽歷史得分王，詹皇又在2日把自己季後賽生涯總分突破6000大關，成為史上首位季後賽總分可以突破6000分的球星。
詹姆斯是在第1節還剩4分05秒，靠著兩罰俱中，累積生涯季後賽總分來到6001分，目前仍把這項無人能及的紀錄繼續推高，詹皇同時也在總冠軍賽進球數排行榜超越前塞爾提克球星海因索恩，生到這項排行榜的第7位。
繼續創造歷史的詹姆斯，目前除了穩占季後賽得分王寶座，更是連7年闖進總冠軍賽(過去6年拿下3冠)，不過比起達成這些里程碑或紀錄，詹皇應該更希望今年可以帶領騎士完成衛冕，畢竟現在總冠軍賽才剛開打。
(中時電子報)
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