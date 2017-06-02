IS宣稱恐攻菲雲頂世界度假村 尋獲34屍
菲律賓首都馬尼拉的雲頂世界度假村周五（2日）凌晨2時左右遭遇攻擊，雖然伊斯蘭國（IS）已出面承認犯案，但菲國官方堅稱，這只是一起搶劫，而嫌犯也已飲彈自盡。
不過，據路透報導，菲國消防局稱，警方至少已尋獲34具屍體，而其中多數都是窒息死亡。
據美聯社報導，菲律賓當局說，一名槍手跑進雲頂世界度假村後，隨即點燃賭桌，並將籌碼塞進後背包逃逸，不過後來在附近的飯店發現，已自殺身亡。
事發當時，數百計賓客紛紛逃離，並聲稱遭恐怖攻擊，但菲國警方一再強調，並沒有證據支持恐攻的說法。
菲律賓警察總長德拉羅沙（Ronald dela Rosa）指出，如果這是恐攻，「他大可以射殺所有的賭客，但他卻沒傷害任何人。」
然而，目前菲律賓政府軍正在南部那峨島的穆斯林城市馬拉維（Marawi）圍剿IS恐怖分子，與這些穆斯林激進成員進入第二周的戰鬥。
(中時電子報)
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