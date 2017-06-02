吃得少也不會瘦？大腦害的

吃得少也不會瘦？其實是大腦害的。(達志影像/shutterstock提供)

想要減肥的人第一個想到的方法應該就是節食吧，但你是否有過不管怎麼少吃，體重還是聞風不動的經驗，近期一項新研究就指出，其實節食還不變瘦的關鍵出在大腦作祟，人體會啟動「補償機制」，防止在攝入較少熱量時燃燒卡路里。

來自英國劍橋大學的研究團隊指出，下丘腦部位有一組神經元稱作AGRP，其作用類似食慾調節器，被刺激時，會引起人體進食慾望，反之、則會讓人禁食、甚至厭食。

而研究者也證實AGRP神經元對於調節熱量相當重要，劍橋大學代謝研究實驗室的Clémence Blouet博士就表示，「當有食物攝取時，人體就讓我們吃，而缺少食物時，人體就切換到節能模式，阻止我們燃燒脂肪」。

Blouet博士更解釋，雖然這種機制是當初人體進化來對抗飢荒的，但由於現在許多人靠節食減肥，因此也釐清了為何節食卻沒啥減肥效果的情況。

(中時電子報)