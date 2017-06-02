吃得少也不會瘦？大腦害的
想要減肥的人第一個想到的方法應該就是節食吧，但你是否有過不管怎麼少吃，體重還是聞風不動的經驗，近期一項新研究就指出，其實節食還不變瘦的關鍵出在大腦作祟，人體會啟動「補償機制」，防止在攝入較少熱量時燃燒卡路里。
來自英國劍橋大學的研究團隊指出，下丘腦部位有一組神經元稱作AGRP，其作用類似食慾調節器，被刺激時，會引起人體進食慾望，反之、則會讓人禁食、甚至厭食。
而研究者也證實AGRP神經元對於調節熱量相當重要，劍橋大學代謝研究實驗室的Clémence Blouet博士就表示，「當有食物攝取時，人體就讓我們吃，而缺少食物時，人體就切換到節能模式，阻止我們燃燒脂肪」。
Blouet博士更解釋，雖然這種機制是當初人體進化來對抗飢荒的，但由於現在許多人靠節食減肥，因此也釐清了為何節食卻沒啥減肥效果的情況。
(中時電子報)
文章來源：medicalxpress
關鍵字：減肥
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。