蘇花坍蔡英文籲勿噴口水 國民黨：這才是口水
蘇花公路坍方，國民黨文傳會副主委唐德明2日上午批評，高官互推責任，「總統府推給行政院、行政院推給交通部，交通部再往下推，最後只看到交通部次長前往勘災表達關心。」
唐德明在記者會上稱，蔡總統在臉書貼文，就像當初爭取參加WHA連續發推特一樣，不但鍵盤治國，而且持續神隱。蔡總統在臉書中說：「要改善東部交通，靠的不是交通中斷時的口水，而是平常的實在準備」。唐德明質疑，「如果民進黨平常真的有準備，怎麼會一坍方就天下大亂了呢？這句話如果不是口水，什麽才是口水？」
唐德明並指，蔡總統要大家不要噴口水，但民進黨執政之下卻只剩下口水。他引述行政院長林全表示，「蘇花改工程完工後，就可以有效改善」，「但林院長知不知道主管交通的交通部長，以前卻是多次強烈反對蘇花改，要指望賀陳旦，就是典型的請鬼拿藥單」。
唐德明批評，賀陳旦為了當官，可以捨棄自己原先的主張，「為了繼續當官，可以在國道夜間收費被打臉兩次之後，仍然唾面自乾、好官我自為之，這就是民進黨高官的風骨，實在令人齒冷。」
他也指出，另一個「噴口水」的，是行政院發言人徐國勇，徐說：「人不能跟天打仗」，唐認為，徐的說法「言下之意就是要人民認命吧！民進黨對於天災只會兩手一攤，在民進黨執政期間，如果有颱風、地震，請大家自求多福，小心不要被口水淹死。」
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。