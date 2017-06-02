蘇花坍蔡英文籲勿噴口水 國民黨：這才是口水

國民黨文傳會副主委唐德明質疑，蘇花公路坍方，「如果民進黨平常真的有準備，怎麼會一坍方就天下大亂了呢？」（國民黨提供）

蘇花公路坍方，國民黨文傳會副主委唐德明2日上午批評，高官互推責任，「總統府推給行政院、行政院推給交通部，交通部再往下推，最後只看到交通部次長前往勘災表達關心。」

唐德明在記者會上稱，蔡總統在臉書貼文，就像當初爭取參加WHA連續發推特一樣，不但鍵盤治國，而且持續神隱。蔡總統在臉書中說：「要改善東部交通，靠的不是交通中斷時的口水，而是平常的實在準備」。唐德明質疑，「如果民進黨平常真的有準備，怎麼會一坍方就天下大亂了呢？這句話如果不是口水，什麽才是口水？」

唐德明並指，蔡總統要大家不要噴口水，但民進黨執政之下卻只剩下口水。他引述行政院長林全表示，「蘇花改工程完工後，就可以有效改善」，「但林院長知不知道主管交通的交通部長，以前卻是多次強烈反對蘇花改，要指望賀陳旦，就是典型的請鬼拿藥單」。

唐德明批評，賀陳旦為了當官，可以捨棄自己原先的主張，「為了繼續當官，可以在國道夜間收費被打臉兩次之後，仍然唾面自乾、好官我自為之，這就是民進黨高官的風骨，實在令人齒冷。」

他也指出，另一個「噴口水」的，是行政院發言人徐國勇，徐說：「人不能跟天打仗」，唐認為，徐的說法「言下之意就是要人民認命吧！民進黨對於天災只會兩手一攤，在民進黨執政期間，如果有颱風、地震，請大家自求多福，小心不要被口水淹死。」

(旺報)